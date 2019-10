Prozess um Greenpeace am AKW Cattenom : Nach Feuerwerk im AKW Cattenom: Berufungsprozess gegen Greenpeace startet am Mittwoch

In erster Instanz wurden Aktivisten zu zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Eine Premiere in Frankreich, doch die Strafen könnten noch schwerer fallen.

Sie sollen zahlreich kommen und laut sein: Seit Tagen trommelt die Umweltorganisation Greenpeace ihre Anhänger zusammen. Die Umweltschützer wollen so viele Menschen wie möglich in Metz mobilisieren, um ihre angeklagten Mitstreiter bei ihrem Berufungsprozess zu unterstützen. Denn am Mittwoch (30. Oktober) müssen acht Aktivisten erneut vor Gericht antreten. Ihnen wird vorgeworfen, im Oktober 2017 illegal in das lothringische Atomkraftwerk Cattenom eingedrungen zu sein und dort ein Feuerwerk angezündet zu haben. Diese Taten hatten die Greenpeace-Mitglieder gefilmt und online gestellt. Indem sie ihrer Aussage nach in der Nähe des Abklingbeckens Feuerkörper zündeten, wollten sie auf Sicherheitslücken in der hochsensbiblen Einrichtung aufmerksam machen. Es war nicht das erste Mal, dass Greenpeace mit solchen Aktionen auf Anfälligkeiten in Kernkraftwerken anprangern will. Regelmäßig müssen sich ihre Mitglieder vor den Gerichten für solche spektakulären Operationen verantworten. Doch bisher waren in diesen Fällen höchsten Bewährungsstrafen ausgesprochen worden. Im Falle von Cattenom läuft es diesmal anders. Zwei der acht Beschuldigten, die bereits einschlägig vorbestraft waren, wurden im Februar 2018 in Thionville zu jeweils zwei Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Die weiteren sechs bekamen Bewährungsstrafen, die Organisation Greenpeace als juristische Person soll eine Geldstrafe von 20 000 Euro bezahlen. Gegen dieses Urteil ist die Umweltorganisation in Berufung gegangen. Heute befindet dann das Berufungsgericht in Metz über den Fall.