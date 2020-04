Wegen anhaltender Grenzschließungen : Kirchen sorgen sich um deutsch-französische Freundschaft

Speyer/Karlsruhe/Straßburg Führende evangelische Geistliche sorgen sich um die deutsch-französische Freundschaft.

Die evangelischen Kirchen in der Pfalz, in Baden und in Elsass-Lothringen sorgen sich, dass die Grenzschließungen wegen der Corona-Krise nationalistische Haltungen wiederbeleben. „Die Art und Weise, wie wir mit den Anderen jenseits der Grenze umgehen, berührt unsere Menschlichkeit als Ebenbilder Christi“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Kirchen vom Mittwoch. Als Kirchen folgten sie dem Weg der Versöhnung, die deutsch-französische Freundschaft sei dafür beispielhaft. Derzeit sei die Grenze zwischen Baden, der Pfalz und dem Elsass jedoch zu einem Brennpunkt geworden.

In der Erklärung heißt es, dass Menschen in Krisen und Zeiten der Angst nach einfachen Erklärungsmustern und Schuldigen suchen. „Sie schließen in unserer Region an alte nationalistische Haltungen und Klischees an, die wir auf dem langen Weg der deutsch-französischen Versöhnung gehofft hatten, überwunden zu haben“, heißt es weiter. Die drei leitenden Geistlichen Christian Albecker (Straßburg), Jochen Cornelius-Bundschuh (Karlsruhe) und Christian Schad (Speyer) blickten mit Sorge auf eine „wachsende Angst vor den Anderen, die ansteckend sein könnte“.