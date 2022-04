Präsidentschaftswahl in Frankreich : Marine Le Pen: mit neuer Ernsthaftigkeit und alten Rezepten zum Elysée?

Volles Haus für den Wahlkampfauftritt von Marine Le Pen (RN) in Stiring-Wendel, direkt hinter der saarländischen Grenze. Foto: Hélène Maillasson

Stiring-Wendel Bei ihrem Wahlkampfauftritt in Stiring-Wendel am Freitagabend machte die populistische Kandidatin unter anderem klar, was sie von den deutsch-französischen Beziehungen hält.