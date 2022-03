Frankreich wählt neuen Präsident am 10. April : AKW Cattenom, Endlager Bure: Wie stehen die Kandidaten zum Thema Atomkraft?

Viele im Saarland wünschen sich die Schließung des grenznahen Atomkraftwerks in Cattenom. Doch in Frankreich deuten die Zeichen eher auf eine Renaissance der Kernkraft. Foto: dpa/Christophe Karaba

Cattenom/Bure Das Saarland blickt seit Jahren besorgt auf das AKW in Cattenom und die Endlagerpläne in Bure in Lothringen. Durch den Ukraine-Krieg drängt die Frage der Energieversorgung stärker in den französischen Wahlkampf ein. Die meisten Bewerber wollen weiter auf Kernkraft setzen, doch es gibt auch ein paar Ausnahmen.