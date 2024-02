5700 Bio-Bauernhöfe im Jahr 2027 Bio-Plan soll ökologische Landwirtschaft in Grand Est ankurbeln

Metz/Nancy · Mehr Bio-Bauern und mehr Bio-Anbaufläche: Ein neuer Plan soll die ökologische Landwirtschaft in Grand Est vorantreiben. Denn Frankreichs Bio-Landwirtschaft hat eingebüßt und das Bio-Angebot in Supermärkten geht zurück. Dabei gibt es in Frankreich mehr Bio-Höfe als in Deutschland.

15.02.2024 , 11:46 Uhr

Auch in Frankreich leidet die Bio-Landwirtschaft aufgrund der Krisen. In der Region Grand Est soll ein Bio-Plan weiterhelfen. Foto: dpa/Philipp Schulze

In drei Jahren soll jeder siebte Bauernhof in der Region Grand Est ein Bio-Bauernhof sein und gut ein Zehntel der landwirtschaftlichen Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Das wäre bei den Bio-Höfen eine Steigerung von aktuell 8,9 auf 14 Prozent und bei den Bio-Anbauflächen ein Zuwachs von derzeit 7,5 auf 11 Prozent.