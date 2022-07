Nach Rücktritt von Lagleize : Philippe Ballot aus dem Burgund wird neuer Bischof von Metz

Das Bistum Metz bekommt einen neuen Bischof. Am 4. September wird er in der Kathedrale Saint-Étienne in sein Amt eingeführt. Foto: AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Metz/Vatikanstadt Nach dem Rücktritt des Metzer Bischofs Jean-Christophe Lagleize vor einem Jahr bekommt das Mosel-Bistum nun eine neue geistliche Führung. Philippe Ballot, bisheriger Erzbischof von Chambery, wird neuer Bischof von Metz. In sein neues Amt eingeführt wird er am 4. September in der Kathedrale Saint-Étienne.

Neuer Bischof der französischen Diözese Metz wird Philippe Ballot (65). Wie der Vatikan mitteilte, ernannte der Papst den bisherigen Erzbischof von Chambery zum Nachfolger des im vergangenen August zurückgetretenen Jean-Christophe Lagleize.

Der damals 66-jährige Lagleize hatte die Leitung des lothringischen Bistums aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Lagleize hatte vor gut einem Jahr sein Amt niedergelegt, weil er glaubte, „nicht mehr die Kraft“ zu haben, es auszuüben (wir berichteten). Seitdem hatte Weihbischof Jean-Pierre Vuillemin die Amtsgeschäfte geleitet. Papst Franziskus hatte Lagleize 2013 zum Bischof von Metz ernannt.

Philippe Ballot wurde am 2. Oktober 1956 in Vesoul (Haute-Saône) geboren, stammt aus Corbenay (Burgund) und war seit 2009 Erzbischof von Chambery. Chhmbery ist eine zwischen Genf und Grenoble gelegene Stadt in der Region Auvergne-Rhône-Alpes mit knapp 60 000 Einwohnern. Zum Priester geweiht wurde Ballot 1985. Neben Studien in Dijon, Rom und Paris arbeitete Ballot in den 1970er Jahren zwei Jahre lang in der Zentralafrikanischen Republik. Innerhalb der Französischen Bischofskonferenz ist Ballot für kirchenrechtliche Fragen sowie die Bischöfliche Kommission „Mission de France“ zuständig.