Testzentrum an der Goldenen Bremm in Saarbrücken : Die Pandemie als Crashtest für die Grenzregionen

Saarbrücken Thilo Ziegler und Christophe Arend sprechen über Stammgäste am Testzentrum Goldene Bremm und warum Grenzgänger nicht der Treiber der Pandemie sind

Was haben ein saarländischer Eventmanager und ein lothringischer Abgeordneter gemeinsam? Auf den ersten Blick fällt nicht so viel ein. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie leisten Thilo Ziegler und Christophe Arend jeder auf seine Art das Gleiche: Schadensbegrenzung. Im Talk „Europa-Runde“ von Asko Stiftung, IHK und dem Europa-Institut der Uni tauschten sich die beiden darüber aus, was die Krise für unseren gemeinsamen Lebensraum an der Grenze bedeutet.

Gut hört sich das nicht an. „Ganz konkret, als die Grenzen vor einem Jahr wieder geschlossen wurden, war das ein Rückschritt von 70 Jahren“, stellte der Politiker Arend fest. „Europa ist direkt in einen Crash-Test gefahren.“ Auch jetzt, ein Jahr nach Beginn der Corona-Krise, gestalte sich die Gesundheitspolitik auf französischer und deutscher Seite sehr unterschiedlich. Die Indikatoren, etwa bei Inzidenzwert und Testing, würden anders gehandhabt. „Es ist ärgerlich, dass Paris und Berlin nicht immer mit den gleichen Instrumenten arbeiten“, so der Lothringer. Der einzige Vorteil, der sich aus seiner Sicht für die Grenzregion durch die Pandemie ergeben hat: Der Grenzraum wird auch in den Hauptstädten sichtbarer. „Mit Amélie de Montchalin und ihrem Nachfolger Clément Beaune waren in knapp einem Jahr zwei französische Staatssekretäre bei uns vor Ort, um unsere Lage besser zu verstehen“, sagte Arend. Über solchen bundespolitischen Besuch aus Berlin würde er sich auch freuen.

Viele dieser Pendler trifft Thilo Ziegler täglich. Festivals finden zurzeit keine statt. Also betreibt der Rocco-del-Schlacko-Macher jetzt Testzentren, unter anderem das deutsch-französische an der Goldenen Bremm. „Die Menschen ärgern sich manchmal über die Testpflicht, die allermeisten sind aber sehr dankbar für unser Angebot. An Ostern haben uns viele Schokolade und Crémant vorbeigebracht. Wir haben Stammgäste, die alle paar Tage kommen, weil sie den negativen Test brauchen, um arbeiten zu gehen“, erklärte er. Angesichts der Ergebnisse an diesem Standort meinte er: „Man kann nicht sagen, dass die Grenzgänger Treiber der Pandemie sind.“ Die Zahl der positiven Tests an der Goldenen Bremm, wo sich fast ausschließlich Pendler aus Frankreich testen lassen, sei niedrig. An den anderen Standorten, die er betreibt und fast nur von Saarländern besucht werden, sei die Positivität fast doppelt so hoch. „Wobei man dazu sagen soll, dass dorthin auch einzelne Menschen mit leichten Symptomen kommen, obwohl sie das nicht dürften“, so Ziegler. Zwar möchte er so schnell wie möglich wieder Events statt Tests veranstalten. „Aber in der jetzigen Lage ist es wenigstens ein gutes Gefühl, sich wieder positiv einbringen zu können.“