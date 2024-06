Erster Wahlgang am Sonntag Wie die Saar-Politik auf die bevorstehende Parlamentswahl in Frankreich blickt

Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (Renaissance) die Nationalversammlung aufgelöst hat, finden hinter der Grenze Neuwahlen statt – am kommenden Sonntag, 30. Juni, ist der erste Wahlgang, eine Woche später die Stichwahl. In der jüngsten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Harris Interactive führt, wie auch bei der Europawahl, die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) mit 33 Prozent der geäußerten Abstimmungsabsichten. Auf Platz zwei folgt das Linksbündnis Nouveau Front Populaire (NFP), das sich eigens zu dieser Wahl gebildet hat und zu dem die Sozialisten (PS), die Grünen (EELV) und die Linksextreme (LFI) gehören. Weit hinten versammelt die Macron-Partei Renaissance nur 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler hinter sich. Kommt es tatsächlich wie in dieser Umfrage, würde RN die meisten Sitze in der Nationalversammlung bekommen, die absolute Mehrheit aber verfehlen.