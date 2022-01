Online-Konsultation läuft : Elsässer machen gegen Grand Est mobil

Das Elsass, wo mit Straßburg die Hauptstadt der Region Grand Est liegt, hat sich in großen Teilen noch nicht mit der Fusion mit Lothringen und Champagne-Ardenne abgefunden. Foto: dpa-tmn/Deike Uhtenwoldt

Straßburg In Straßburg pochen immer noch viele Menschen auf die Eigenständigkeit des Elsass. Ein paar Monate vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich bringen sie mit einer neuen Offensive das Thema wieder in die öffentliche Debatte.