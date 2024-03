Schnupperkurse für Wasserfitness Schwimmhalle Forbach lädt zur Wasser-Party

Die Schwimmhalle in Forbach veranstaltet am Abend des Samstag, 13. April, eine olympische Aqua-Party mit verlängerter Öffnungszeit bis in die Nacht hinein. Nachdem der Einheitseintritt (3 Euro) bezahlt ist, können Badegäste zwischen 18 und 23.30 Uhr alle Fitness-Angebote und Kurse kostenlos mitmachen. Zur Auswahl stehen unter anderem das Training auf Geräten wie Aquabikes oder Tanzen, Jogging, Gymnastik und Boxen im Wasser.