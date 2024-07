Zusätzlich auch Ferienverkehr Chaos wegen Olympia: Erste Mega-Staus in Frankreich erwartet – das müssen Grenzpendler jetzt wissen

Wer am letzten Juli-Wochenende zum Sommerurlaub nach Frankreich fahren will, sollte seine Reise gut planen – oder um ein, zwei Tage verschieben. Denn am Freitag beginnen die Olympischen Spiele in Paris und werden in der Île-de-France, der Region um die Hauptstadt, für dichte Straßen sorgen. Und am Samstag erwartet das französische Verkehrsministerium dann landesweit extrem viel Reiseverkehr. Die Empfehlung lautet: Die Autobahnen am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli, komplett meiden und besser am Sonntag, 28. Juli, fahren. Auch in der saarländischen Nachbarregion Grand Est werden Staus wieder erwartet. Die Warnungen im Detail.