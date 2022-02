AKW Cattenom in Verdacht : Öl verschmutzt die Mosel im Dreiländereck

Cattenom Am Sonntag haben französische Gendarme einen Ölfilm auf der Mosel entdeckt. Mutmaßlicher Verursacher ist das Kernkraftwerk in Cattenom.

Auf der Höhe von Rettel, nah an Sierck-les-Bains im Dreiländereck, ist die Mosel am Sonntag verunreinigt worden. Gendarme haben am Vormittag einen Schimmer auf dem Fluss festgestellt. Das hat die Präfektur in Metz mitgeteilt. Die ersten Untersuchungen hätten gezeigt, dass es sich dabei womöglich um einen Ölfilm aus dem nahe liegenden Atomkraftwerk (AKW) in Cattenom handelt. Die Feuerwehr habe umgehend Bindemittel eingesetzt, um das Öl aufzusaugen. „Zu diesem Zeitpunkt wurden keine toten Fische aufgefunden“, so die Präfektur.