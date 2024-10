Ab 2025 in Deutschland So schmeckt die vegane Nutella – der Preis hat es in sich

Um eine Rezeptur zu entwickeln, die nur auf pflanzlichen Zutaten basiert, wurde das Milchpulver durch Kichererbsen und Reissirup ersetzt. Hauptzutat bleibt aber in beiden Versionen der Zucker. Also ist die vegane Nutella für Menschen geeignet, die in ihrer Ernährung auf Milch verzichten wollen; wer aber Kalorien sparen möchte, ist hier an der falschen Adresse. Pro 100 Gramm liegt die vegane Nutella mit 534 Kilokalorien nur ganz knapp hinter der Version mit Milchpulver (539 Kilokalorien).