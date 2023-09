Neues Verkehrsschild Umweltspur in Frankreich: Blitzer erfassen Fahrer, die neues Schild missachten

Wer mit dem Auto in Frankreich unterwegs ist, muss sich an ein neues Verkehrszeichen gewöhnen. Das gilt vor allem für Fahrten in Städten. Bei Nicht-Beachtung kann es zu einem Bußgeld in Höhe von 135 Euro kommen – und dafür muss es sich nicht um eine Geschwindigkeitsübertretung handeln. Es geht dabei um die „Voie réservée“, eine Umwelt-Fahrspur, die nur von bestimmten Fahrzeugen genutzt werden darf. Das neue Schild mit der weißen Raute auf blauem Grund steht bereits in Straßburg, Lyon und Grenoble. Rennes und Nantes sollen folgen.