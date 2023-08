Urlaubern droht hohes Bußgeld Neues Verkehrsschild in Frankreich – empfindliche Strafe für Autofahrer bei Verstoß

Wie der Radiosender „France Bleu“ mitteilte, wird das Schild bereits in Lyon, Grenoble und Straßburg und in der Umgebung dieser Metropolen seit dem Jahr 2020 in einer Testphase erprobt. Künftig soll das neue Verkehrsschild nun aber auch landesweit zum Einsatz kommen. „Im Moment werden sie immer zahlreicher“, hieß es. „Die Schilder kommen auch in die Pariser Region. In Rennes und Nantes wurde diesen Sommer mit dem Bau begonnen.“ Und weitere dieser neuen Rauten-Verkehrsschilder seien in Lille, Aix-en-Provence und Marseille geplant.