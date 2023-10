Nach Ende der Bergbauära Wie eine ehemalige Sandgrube zum Naherholungsgebiet wird

Schoeneck · Immer mehr Tiefenwasser drängt in Lothringen an die Oberfläche. In Schoeneck nutzt der Gemeindeverband das zu touristischen Zwecken, in anderen Orten gilt der Wasseranstieg allerdings als Bedrohung.

26.10.2023, 16:52 Uhr

In Schoeneck bei Forbach entsteht ein neuer natürlicher See anstelle einer ehemaligen Sandgrube. Foto: Hélène Maillasson

Im regnerischen Herbstwetter kann man sich es noch gar nicht richtig vorstellen. Doch bis Ende des Jahres soll auf dem Gelände der ehemaligen Sandgrube im grenznahen Schoeneck ein Naherholungsgebiet entstehen. „Die Fahrradwege sind bereits asphaltiert, auch wenn an der einen oder anderen Stelle nachgebessert werden muss“, sagt Anthony Oddo. Er arbeitet beim Gemeindeverband Forbach, dem auch die Kommune Schoeneck angehört und ist unter anderem für die Entwicklung von Radwegen zuständig. Sein aktuelles Projekt: Eine rund vier Kilometer lange Schleife rund um einen neuen See.