Freizeit-Tipp in Moselle „Ein absoluter Genuss“: Neuer Kletterpark in Forbach im Test

Panoramablick auf die deutsch-französische Grenzregion: Seit kurzem führt ein neuer Kletterpark durch das Grün des Schlossbergparks im französischen Forbach (wir berichteten). Es geht bis zu 17 Meter hinauf und um eine Burgruine herum, ganz nah an der Grenze zum Saarland. Um den „Parc d’accrobranche“, die neue Tourismus-Attraktion in Forbach, zu testen, mache ich mich bei strahlendem Sonnenschein auf in den Schlossbergpark. Vor dem Start werde ich bei einer kurzen Sicherheitseinweisung darauf hingewiesen, dass Abstürzen dank eines Seilzugsystems an einem Flaschenzug nicht möglich ist. Zu Beginn von jedem Parcours klinke ich mich ein und kann erst am Ende wieder die Sicherung lösen. Auf zwei bis 17 Metern Höhe gibt es sieben unterschiedliche Kletterparcours.