Tipp für Ausflug Geschwister aus Saarbrücken eröffnen Kinder-Spieleparadies in Stiring-Wendel

Denn obwohl es in Güdingen und in Saargemünd ebenfalls Indoorhallen für Kinder gibt, sind die Geschäftsführer mit dem Start sehr zufrieden. „Wir haben in den Schulferien eröffnet. Da war richtig viel los“, sagt Kerstin Leistner. Die Gäste kämen von beiden Seiten der Grenze, daher sei man in der Halle auch komplett zweisprachig. Auch mit der Wahl des Standorts ist man glücklich. „Wir kennen Stiring-Wendel gut. Und mein Bruder, der selbst Vater ist, und ich haben festgestellt, dass es hier in der Nähe nichts Interessantes für Kinder gibt. Das hat sich jetzt geändert“.