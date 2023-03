Nahrungsmittel aus Frankreich Gold und Exzellenzpreise: Diese Nahrungsmittel aus Grand Est glänzen bei Landwirtschaftswettbewerb

„Le goût avant tout“: Der Geschmack steht an erster Stelle. Unter diesem Motto findet jährlich in Paris der französische Landwirtschaftswettbewerb „Concours général agricole“ statt. Während der 59. Auflage der Internationalen Landwirtschaftsmesse wurden bis Anfang März auf dem Messegelände Porte de Versailles die besten französischen Erzeugnisse der Landwirtschaft prämiert. 800 Jurymitglieder haben probiert und bewertet, mit 615 000 Besuchern wurde in diesem Jahr ein neuer Besucherrekord erzielt.