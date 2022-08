Nachruf auf Regionalpolitiker und Arzt : Jean Schuler bemühte sich um bessere saarländisch-moselländische Beziehungen

L'Hôpital/Homburg/Überherrn Der Lothringer Politiker und Mediziner Dr. Jean Schuler trat zeitlebens für bessere Beziehungen zwischen dem Saarland und dem Département Moselle ein, wirkte in Überherrn und im Saarpfalz-Kreis. Nun ist der frühere Bürgermeister von L'Hôpital mit 75 Jahren gestorben.

Schuler war früher Mitglied des Conseil Général de la Moselle und Beauftragter des Départements Moselle für dessen Partnerschaft mit dem Saarpfalz-Kreis. Schuler habe „maßgeblich an der Umsetzung der Deutschlandstrategie des Départements mitgewirkt“, in der auch die Partnerschaft des Départements Moselle mit dem Saarpfalz-Kreis eine wichtige Rolle spiele, teilte eine Sprecherin des Saarpfalz-Kreises auf Anfrage mit. Nicht zuletzt war er als Vertreter des Départements Moselle für ein Kooperationsprojekt mit der Siebenpfeiffer-Stiftung verantwortlich, in dessen Rahmen das Grab von Friederich Schüler, Weggefährte früher Demokraten und Freiheitskämpfer wie Siebenpfeiffer, in Sainte Ruffine bei Metz restauriert und mit einer Gedenktafel aufgewertet wurde, erinnert die Sprecherin.