In Frankfurter Gefängnis Nach Todesfall bei Pfingstturnier – Anwalt von Fußballer (16) aus Metz prangert Haftumstände an

Der Pfingstmontag war ein sonniger Nachmittag, an dem er gerade mit seiner Familie spazieren gehen wollte, als das Telefon klingelte, erzählt der Frankfurter Anwalt Seyed Sharham Iranbomy. An dem Tag wurde er gebeten, einen jungen Franzosen zu unterstützen, der gerade der Haftrichterin vorgeführt werden sollte. Dem 16-jährigen Nachwuchsfußballer aus Metz wurde vorgeworfen, am Tag davor am Rand eines Fußballturniers einen anderen Jugendlichen schwer verletzt zu haben.