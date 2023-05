Fünf Menschen verletzt Polizei fasst Tatverdächtigen nach Schießerei in Villerupt

Villerupt · Ein Mann hat am Samstagabend bei einer Schießerei in Villerupt an der Grenze zu Luxemburg fünf Menschen verletzt. An diesem Montag nahm die Polizei bereits einen Verdächtigen fest – warum der Bürgermeister der Stadt trotzdem einen öffentlichen Brandbrief geschrieben hat.

15.05.2023, 14:42 Uhr

Die Schießerei fand am Samstagabend gegen 19 Uhr im Stadtzentrum von Villerupt statt – auf dem Platz, der hinter dem Spielplatz liegt und an das hohe weiße Wohngebäude im Hintergrund grenzt. Foto: Sophia Schülke

Die Meldung hatte am Samstagabend für Aufhorchen und Beunruhigung im Norden von Lothringen gesorgt: Ein Mann hatte in der Stadt Villerupt gegen 19 Uhr Schüsse auf eine Gruppe junger Menschen abgegeben. Fünf von ihnen wurden verletzt, drei davon schwer. Der Ort, an dem geschossen wurde, befindet sich im Stadtzentrum und ist für den Handel mit Drogen bekannt. Villerupt liegt im Norden des Département Meurthe-et-Moselle, eine Dreiviertelstunde von Metz und nur wenige Kilometer von der Grenze zu Luxemburg entfernt.