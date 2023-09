Umstrittene Reform Nach gewaltsamen Protesten – ab heute gehen Menschen in Frankreich später in Rente

In Frankreich tritt die umstrittene Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron nach monatelangen und teils gewaltsamen Protesten am heutigen Freitag, 1. September in Kraft. Große Kundgebungen zum Start der Reform, mit der das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre steigt, sind nicht angekündigt. Das trifft auch die Grenzregion zum Saarland.