Nach Scheidung in Frankreich Deutsch-Französin entbindet in Homburg: Geburtsurkunde wird zu Bürokratie-Marathon

„Ich hätte nicht erwartet, dass mein Kind so aus dem System fällt“. Die Deutsch-Französin Caroline, die nicht mit vollen Namen genannt werden will, lebt im Département Moselle, wurde vor drei Jahren in Frankreich außergerichtlich geschieden und arbeitet in Rheinland-Pfalz. Für ihr Kind, das Anfang Dezember in Homburg geboren wurde, hat sie noch keine Geburtsurkunde. „Meine Tochter lebt seit fast vier Monaten in Frankreich ohne Papiere, sie ist weder in Deutschland noch in Frankreich krankenversichert.“ In Frankreich kann der Vater des Kindes deswegen keine Elternzeit beantragen, Caroline bekommt kein Kindergeld und nur den Mindesttarif Elterngeld; in Deutschland müssen sie die 3200-Euro-Rechnung für die Geburt ihres Frühchens erst einmal selbst zahlen.