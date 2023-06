Prozess in Valence Mordserie in Frankreich – Mutmaßlicher „Personalchef-Killer“ aus Lothringen steht vor Gericht

Als die Personalchefin der Frankreich-Niederlassung des fränkischen Baustoffherstellers Knauf am 26. Januar 2021 abends nach Hause fahren will, schickt sie ihrer Tochter noch schnell eine Nachricht: „Ich fahre los.“ Doch zu Hause kommt sie nicht mehr an. Kollegen finden die 39 Jahre alte Mutter von zwei neun und elf Jahre alten Mädchen eine halbe Stunde später erschossen in ihrem Auto auf dem Firmenparkplatz im elsässischen Wolfgantzen. Estelle L. ist angeschnallt und der Motor läuft. Noch am selben Abend wird im Elsass auf einen weiteren Personalchef geschossen. Zwei Tage später sterben in Südfrankreich eine Personal- und eine Arbeitsamts-Mitarbeiterin.