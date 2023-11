Mit viel Gefühl Rock-Oper „Des Lampes dans la Nuit“ erzählt vom Bergbau

So starke Gefühle der Rührung im Theater erlebt man selten. Wenn nicht nur Zuschauer sich zwischendurch umdrehen, um einem „Magnifique!“ zuzuflüstern, sondern sogar abgeklärte Pressefotografen. Und das bei einer Auftragsarbeit! Einem Bühnenstück also, dass auf Bestellung der Politik (Departementspräsident Patrick Weiten) verfasst worden ist. Ein Stück über den Bergbau, der doch in Lothringen schon viel länger passé ist als im Saarland.