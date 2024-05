In der Nähe von Straßburg Dieses Reiseziel im Elsass ist ein Geheimtipp für Spargelfans

Wer jetzt in Frankreichs Supermärkten Spargel kaufen will, findet an dem Gemüse meistens ein elsässisches Etikett. Insgesamt 1,5 Millionen Tonnen des Gemüses werden im Elsass jährlich von rund 225 Erzeugern angebaut. Rund zwei Drittel des Ertrags kommen aus dem Département Bas-Rhin, das an Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg grenzt. Mit 98 Prozent wird im Elsass vor allem weißer Spargel kultiviert.