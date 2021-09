Corona-Lage hinter der Grenze : Jugendliche brauchen den Gesundheitspass

Im Département Moselle mit Grenze zum Saarland ist die Corona-Lage stabil – unter anderem dank einer hohen Impfquote, auch bei Jugendlichen. Foto: BeckerBredel

Metz Für ein Restaurant- oder Kinobesuch in Frankreich brauchen ab Oktober auch Jugendliche ab zwölf Jahren einen Impf- oder Testnachweis. Im Département Moselle hat das zu einer erhöhten Impfbereitschaft geführt.

Über die Hälfte der Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren sind im Département Moselle vollständig gegen Corona geimpft. Das hat Parvine Lacombe, Stabschefin der Präfektur in Metz, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. „Wir haben aktuell in dieser Altersgruppe eine Impfquote von 51 Prozent“, sagte sie. 67 Prozent haben die erste Impfdosis verabreicht bekommen. Und Lacombe erwartet eine Steigerung der Impfquote in den kommenden Tagen.

Denn ab dem 1. Oktober müssen auch diese Jugendlichen einen Nachweis über Impfung, Genesung oder negativen Test vorweisen, wenn sie zum Beispiel in die Kneipe, in einen Freizeitparkt oder ins Kino wollen. Bisher galt die Regel nur für Erwachsene. Und ab Mitte Oktober sollen die Tests in Frankreich kostenpflichtig werden, sodass sich jetzt viele Jugendliche noch rechtzeitig vor den Herbstferien impfen lassen wollen.

Noch wird in Moselle aber weiterhin viel getestet, um die 50 000 Tests werden dort pro Woche durchgeführt. Die Positivität liegt laut der regionalen Gesundheitsbehörde ARS bei 1,5 Prozent und der Inzidenzwert stabil bei 86 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage. Zurzeit befinden sich im Département 115 Menschen aufgrund einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus. 31 von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Parvine Lacombe warnte aber, sich wegen der stabilen Lage nachlässig zu zeigen. „Wir brauchen nach wie vor die Abstand- und Hygieneregeln“, sagte sie. Die Maskenpflicht gilt in Moselle weiterhin im Freien, wenn sich viele Menschen ansammeln, zum Beispiel auf dem Wochenmarkt oder bei Fußballspielen.