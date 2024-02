Ärzte alarmierten französische Polizei Frau (21) soll ihr Baby in Morsbach nahe der Saar-Grenze getötet haben

Wie der Sender „France Bleu Lorraine“ mitteilt, hat eine 21-jährige Frau am Mittwoch, 21. Februar, in Morsbach zu Hause entbunden. Anschließend habe sie mit dem leblosen Körper ihres Babys das Krankenhaus von Forbach nahe der Grenze zum Saarland aufgesucht. Gegenüber dem dortigen Personal habe sie angedeutet, dass sie selbst für den Tod des Kindes verantwortlich sei, wie die französische Regionalzeitung „Le Républicain Lorrain“ am heutigen Dienstag, 27. Februar, vermeldet. Die Mediziner alarmierten daraufhin die Polizei, eine Ermittlung wegen Kindsmord wurde eingeleitet, die junge Frau nach ihrer Krankenhausentlassung in Untersuchungshaft genommen.