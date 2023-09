Ausgezeichnete Wurstproduktion In dieser elsässischen Metzgerei findet man die besten Knackwürste

Sie gehört zum Elsass wie das Straßburger Münster, der Guglhupf oder der Storch. Die Rede ist von der Knackwurst, die man zwischen Mühlhausen und Wissembourg nur Knack nennt. Die dünne geräucherte Brühwurst wird im Elsass in rauen Mengen verzehrt. Mehr als 6000 Tonnen der Wurstspezialität werden sowohl in beiden Départements Bas-Rhin (Straßburg) und Haut-Rhin (Colmar) jährlich verkauft. Ihr Markenzeichen ist ihre rosarote Farbe – und woher der Name Knack herrührt, weiß Fabien Koebel nur allzu gut. „Das kommt natürlich vom Reinbeißen, dann muss es bei einer guten Wurst laut ‚Knack‘ machen“, sagt der Chef der Metzgerei „Le Landhof“ in Saessolsheim südöstlich von Saverne.