Als Zeichen in der Krise : Metz beschließt Städtepartnerschaft mit der ukrainischen Stadt Czernowitz

Als Zeichen in der Krise

Metz Im Hochschulbereich gibt es bereits langjährige Verbindungen zwischen beiden Städten. Nun soll die Kooperation ausgebaut werden – als Zeichen in der Krise.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat die Stadt Metz zusammen mit ihren Verbandsgemeinden bereits mehrere Hilfsaktionen für die ukrainische Bevölkerung gestartet. Jetzt will Metz noch einen Schritt weiter gehen, um ein Zeichen der Solidarität und Völkerfreundschaft zu setzen.

So beschloss der Metzer Stadtrat Ende vergangener Woche einstimmig, eine Städtepartnerschaft mit dem ukrainischen Czernowitz einzugehen. Die Stadt im Südwesten der Ukraine, nahe der rumänischen Grenze, sei nicht nur von ähnlicher Größe wie Metz und sein Ballungsraum, sondern habe wie Metz auch ein bedeutendes bauliches Erbe, sagte dazu der Metzer Bürgermeister François Grosdidier. Außerdem habe Czernowitz ein bedeutendes Universitätszentrum mit 16000 Studierenden, das bereits zahlreiche Beziehungen zu den Metzer Hochschulen unterhalte.

Studierende aus Czernowitz waren es auch, die 2004 im Rahmen eines Austauschs in Metz den Verein für Bildung, Kultur und Solidarität „Echange Lorraine Ukraine“ gründeten. Mit Unterstützung dieses Vereins will Metz, der jetzt erst einmal eine Sondierungskommission zur Vorbereitung der Partnerschaftscharta beruft, die Zusammenarbeit der beiden Städte in den Bereichen Universität, Wirtschaft, Gesundheit, Soziales und Kultur entwickeln.