Vorstoß von François Grosdidier Warum der Metzer Bürgermeister jetzt Frauenparkplätze in Parkhäusern will

Es war eine abscheuliche Tat, die die Bevölkerung in Metz schockierte: Im unterirdischen Parkhaus St. Jacques, mitten in der Innenstadt, wurde Anfang August eine Frau vergewaltigt. Die 38-Jährige hatte sich abends mit Freunden in der Stadt getroffen und ihren Geburtstag gefeiert. Als sie kurz nach 3 Uhr wieder zu ihrem Auto wollte, wurde sie von ihrem Angreifer überrascht. Nach diesem Verbrechen ist in Metz eine Debatte um die Sicherheit in Parkhäusern entfacht. Mittlerweile hat sich auch der konservative Bürgermeister François Grosdidier eingeschaltet. Neben einer Verstärkung der Videoüberwachung, will er Frauenparkplätze in Parkhäusern einführen. Diese sollen sich in der Nähe des Ein-/Ausgangs befinden, damit Frauen nicht über den ganzen Parkplatz laufen müssen, um an ihren Wagen zu gelangen. „Auch in gut überwachten Parkhäusern gibt es immer das Risiko, dass sich ein Angreifer zwischen den Autos versteckt. Insofern bieten Parkplätze in unmittelbarer Nähe der Eingänge und Fahrstühle zusätzliche Sicherheit“, teilte Grosdidier mit. Er beabsichtigt in den kommenden Monaten 200 bis 300 Parkflächen als Frauenparkplätze zu deklarieren – in öffentlichen, aber auch in privaten Parkhäusern. Dafür will der Bürgermeister Gespräch mit den verschiedenen Betreibern führen.