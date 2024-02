Kleiderordnung an französischen Schulen Führt Frankreich die Schuluniform ein? Worum es beim Pilotprojekt geht, das unter anderem in Metz startet

Im vergangenen Dezember hatte Gabriel Attal (damals Bildungsminister, mittlerweile Premierminister) angekündigt, dass die Rückkehr der Schuluniform in Frankreich getestet wird. Jetzt laufen die Vorbereitungen dazu, ab September soll die Praxisphase starten. Fünf Schulen in Metz sind beteiligt. Auch in zwei weiteren Kommunen im Département Moselle, Florange und Bouzonville, werden zurzeit Beratungen über eine mögliche Teilnahme am Projekt geführt.