Stadtrat will mehr Grün und mehr Läden : So soll Metz für Einwohner und Touristen schöner werden

Metz Foto: Sophia Schülke

Metz Große Warenhäuser, die leerstehen, soll es in Metz bald nicht mehr geben. Mit einem Programm zur Wiederbelebung plant die Stadt ehemalige Shoppingtempel aufzuteilen und Premiummarken und Showrooms anzuziehen. Außerdem wird der Bummel im Zentrum grüner und abwechslungsreicher – und flüssiger.

Mehr Pflanzen und mehr Leben, niedrige Mieten für Ladenlokale – und damit mehr Geschäfte: Das Zentrum von Metz wird in den kommenden Jahren eine Schönheitskur verpasst bekommen. In der Hoffnung, dass es attraktiver für einkaufsfreudige Tagestouristen und Einwohner werde – und wirtschaftlich mehr floriere. „Metz soll eine Stadt werden, in der man seine Bedürfnisse ausleben kann, nicht nur die zum Einkaufen und Konsumieren, das kann man auch anderswo, sondern die zum Flanieren in einem außergewöhnlichen historischen Rahmen“, hat der Metzer Bürgermeister François Grosdidier (Les Républicains) und Präsident des Gemeindeverbands Metz Metropole erklärt.

Anlass war die Vorstellung eines Revitalisierungsprogramms, bei dem der Staat mit im Boot sitzen wird. Das Programm kommt zu einer Zeit, in der, unabhängig von der Pandemie, der Leerstand in der Rue Serpenoise, einer der ehemals belebtesten Einkaufsmeilen im Zentrum, heftig diskutiert wurde. In der Flaniermeile sind von 57 Geschäften 18 leer. So sind mit H&M, Printemps, Zara, Mango und C&A sind dort auch einige sehr beliebte Marken verschwunden, und haben mehretagige Warenhausgebäude leer hinterlassen.

„Das Zentrum ist die Lokomotive der Stadt, es kann nicht von der Peripherie leben so wie es umgekehrt der Fall ist“, sagte Grosdidier. Der im Zentrum um sich greifende Leerstand von Geschäften, über den zuletzt in Metz viel geklagt wurde (wir berichteten), soll bald kosten. Und zwar die Vermieter: „Ich setze ab 2022 bei Ladenzeilen, die seit zwei Jahren nicht vermietet sind, eine Steuer an“, kündigte Grosdidier an. Von zwischen 10 und 20 Prozent für Metz war die Rede, vom Doppelten für Metz Metropole. Damit solle verhindert werden, dass weiter zu hohe Mieten verlangt würden und Eintrittsschranken in den Metzer Handel zu hoch seien.

Cedric Gouth, für Entwicklung zuständiger Vize-Präsident von Metz Métropole, und Anne Daussan-Weizman, Beigeordnete für Stadtattraktivität und Handel, stellten Maßnahmen zur stärkeren Belebung des Handels vor. Ein Innenstadtmanager, neue Verkaufskonzepte, saubere Straßen und einfache Warenanlieferung sollen innovative Händler anziehen. Mit Immobilienbesitzern soll mittels einer neuen Immobiliengesellschaft über leere, ungenutzte Geschäftszellen verhandelt werden. Eine gute Nachricht für Shoppingfans hatte Gouth bereits: In der Innenstadt ist bis Jahresende die Ansiedlung 29 neuer Geschäfte geplant. Der Leerstand liege auf einem stabilen Niveau.

„Kleine Ladengeschäfte werden im Zentrum stark nachgefragt, wir müssen große, nicht mehr angepasste Arterien wie die rue Serpenpoise neu dimensionieren“, erklärte Daussan-Weizman. Lösungen sollen Mischkonzepte bieten – mit Geschäften im Erdgeschoß, Büros, Coworking und Wohnungen in den Etagen. Auch ein Projekt mit Studentenwohnungen sei in der Prüfung. Zudem gelte es, geändertem Konsumverhalten Rechnung zu tragen. „Wir werden Showrooms ansiedeln, bei dem Kunden die Waren im Geschäft anschauen, bestellen und zu sich oder ins Geschäft liefern lassen, das ist der Handel von Morgen.“ An Premiummarken führe aber kein Weg vorbei. Mit Mini-Baumärkten und Mini-Gartenmärkten solle ein Bedarf gedeckt werden, der derzeit ungesättigt ist. In Zusammenarbeit mit lokalen Händlern ist eine Online-Plattform in Planung, auf der diese ihre Waren vertreiben können.

Wer gerne im Hochsommer zum Bummeln nach Metz fährt und beim Schleppen von Einkaufstüten schon mal ins Schwitzen gerät, darf sich freuen: Metz soll auch kühler werden. „In Hitzezeiten haben wir an verschiedenen Plätzen der Stadt einen Temperaturunterschied von sieben Grad festgestellt, das ist enorm“, sagt Béatrice Agamennone, Beigeordnete für öffentliche Plätze. „Wir werden alte Brunnen wieder aktivieren und neue schaffen, die in der ganzen Stadt auch Trinkwasser zur Verfügung stellen“, sagt Agamennone. Außerdem sollen mehrere Grün- und Ruheflächen im Hyperzentrum entstehen – mit Kübelpflanzen, Blumenkästen und Bänken zunächst provisorisch bis technische Studien und Verhandlungen mit dem Denkmalschutz abgeschlossen sind. Mit Ende der Pandemie soll das Zentrum auch mehr Freizeit-, Kultur- und Tourismusveranstaltungen bieten.