Fête de la Mirabelle startet am Samstag : Metz feiert Mirabelle mit Essen, Kirmes und Konzerten

Metz Kein Feuerwerk und kein Blumenkorso, aber dafür mit frisch gekrönter Königin und allerhand Leckereien um die Gelbe Zwetschge. Metz feiert ab kommenden Wochenende wieder die goldfarbene und süße Mirabelle.

Die Stadt Metz feiert in diesem Jahr ihr traditionelles Mirabellenfest in reduzierter Form ohne Blumenkorso aber mit neuer Königin. Ab kommenden Samstag gibt es im Esplanade-Park im Stadtzentrum (Platz nahe Galerie Lafayette) wieder einige Veranstaltungen, die sich um die goldgelbe kleine Frucht drehen. Für ein künstlerisches Programm sorgen Konzerte an den Abenden der Wochenenden, während schon tagsüber an Markt- und Gastroständen Spezialitäten von oder mit der Mirabelle probiert werden können. Die Mirabelle, auch als Gelbe Zwetschge bekannt, gilt als Symbol Lothringens, welches zu einer der Hauptanbauregionen der ursprünglich aus Kleinasien stammenden Frucht zählt.