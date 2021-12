Nachschlagen trotz Funkloch : Luxemburgisches Online-Wörterbuch gibt es jetzt auch als kostenloses PDF

Strassen Egal, ob mysteriöses Verb, vertraut-fremdes Nomen oder trügerische Interjektion: Im mehrsprachigen Wörterbuch „Lëtzebuerger Online Dictionnaire“ (LOD) finden Luxemburgischlerner zuverlässige Rettung, denn dort können sie allerhand Wörter kostenlos nachschlagen. Das geht jetzt auch offline, und zwar mit nur einem Klick.

Wer Luxemburgisch lernt oder im Großherzogtum arbeitet, kommt früher oder später auf diese Internetseite mit den drei magischen, blauen Buchstaben: lod.lu. Hier erleben vor allem Luxemburg-Neulinge so manchen Aha-Effekt. Denn wer hätte beim ersten Hören gedacht, dass sich hinter jenem mysteriösen „Kaweechelchen“, das am Samstagmorgen den Garten der Kollegin besucht hat, ein puscheliges Eichhörnchen verbirgt? Oder dass der „Bitzcours“, für den sich der Bekannte eingeschrieben hat, ihn im Idealfall dazu befähigt, mit einer Nähmaschine umzugehen?

Nicht nur deutschsprachige Luxemburgisch-Neulinge finden so momentane Erleuchtung, denn es lassen sich allerhand Wörter vom Luxemburgischen auch ins Englische, Französische und Portugiesische und wieder zurück nachschlagen. Aber was, wenn man mal wieder im Funkloch am Moselübergang steckt? Das Internet mal nicht geht? Oder, wie zu später Stunde auf Betriebsfeiern schon angedroht, gelöscht wurde?