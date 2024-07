Sommerferien 2024 Neue Maut-Regel in Frankreich – deutschen Autofahrern droht Extrem-Bußgeld

In vielen französischen Großstädten wurde in den vergangenen Jahren die Öko-Plakette Crit’air eingeführt – unter anderem in Straßburgowie in beliebten Urlaubsgegenden wie Nizza, Marseille und Toulouse. Wer mit seinem Auto in diesen Städten fahren will, muss die Plakette vorher kaufen. Sie kann beim französischen Umweltministerium online bestellt werden (Spracheinstellung auf Deutsch möglich).