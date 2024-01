Vier Mal beschwert und trotzdem kam Post vom Inkassobüro Fahrt doppelt abgerechnet: Mautstelle in Frankreich macht Fehler und Kunde verliert Abo

Ob beim Tagesausflug nach Metz oder im Sommerurlaub in der Bretagne: Wer auf Frankreichs Autobahnen unterwegs ist, kommt recht bald an eine Mautstelle. Zeit sparen kann man mit einem Mautabo: Über die kleine weiße Box an der Windschutzscheibe wird die Maut elektronisch gezahlt. Erfassen die Kameras die Box, piept es einmal und die Schranke geht hoch – ohne Suche nach Münzen oder Kreditkarte. Die Fahrt kann weitergehen. Aber was, wenn die Technik einen Fehler macht?