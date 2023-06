Größere Bauarbeiten in Grenzstadt Mehr Bäume und mehr Wege: Zentrum von Forbach soll attraktiver werden

Der Marktplatz in Forbach ist derzeit eine Baustelle. Und das ist erst der Anfang. Drei wichtige Plätze will der 2020 neu ins Amt gekommene Bürgermeister Alexandre Cassaro (Les Républicains) im Laufe der kommenden zwei, drei Jahre neu gestalten. Ein Team von Stadtplanern und Landschaftsarchitekten des Büros Urbicus aus Versailles, das in einem Einladungswettbewerb zum Sieger gekürt wurde, entwarf dafür die Pläne.