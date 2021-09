Mit Ehebruchsroman in Frankreichs Literaturolymp? : Lothringer Schriftstellerin in Vorauswahl um renommierten Prix Goncourt

Foto: dpa/Patrick Pleul

Épinal/Paris Die Lothringer Schriftstellerin Maria Pourchet ist in der Vorauswahl für den renommierten französischen Literaturpreis Prix Goncourt. Was „Feu“, den Roman der Schriftstellerin aus Épinal, so besonders macht.