Interview Roger Cayzelle Wie sich der Wohnungsmangel in Luxemburg auf das Saarland auswirkt

ROGER CAYZELLE Nein, es ist in der Tat ein Problem, das ganz Europa betrifft. Erst vergangene Woche haben sich die zuständigen Minister für Wohnen der EU-Staaten in Lüttich getroffen, um diese Problematik zu besprechen. In der Großregion haben wir zudem das Problem, dass bei der wirtschaftlichen Entwicklung Luxemburgs in den letzten Jahrzehnten die Wohnsituation zu wenig berücksichtigt wurde. Es wurde einfach zu wenig gebaut. In den vergangenen Jahren versuchte die Regierung dagegenzusteuern, doch es kommt spät, und die Preise sind drastisch gestiegen. Das bedeutet: Auch wenn langsam mehr Wohnraum verfügbar ist, ist er nicht für alle bezahlbar.