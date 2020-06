Kostenpflichtiger Inhalt: Grenzen offen für Konsum : „Uns fehlen die Kunden aus Deutschland“

Auch im Cora Supermarkt im grenznahen Forbach hat sich das Ausbleiben der Einkaufswilligen aus Deutschland bemerkbar gemacht. Foto: BeckerBredel

Forbach/Metz Ob Metzer Centre Pompidou, Cora Supermarkt in Forbach oder Tourismusbüro in Nancy: Lothringens Genuss- und Kulturwirtschaft sehnt nach dem Ende der Grenzkontrollen Gäste aus Deutschland herbei.

Von Sophia Schülke

„Wir haben fünf, sechs Mal Weinkisten an die Grenze gebracht und dort unseren Kunden übergeben“, sagt Rachel Lanz aus Stiring-Wendel. „Die Zöllner haben zwar geschaut, aber als Lieferanten durften wir ja über die Grenze.“ Solche Aktionen sind jetzt passé, die Besitzerin des Wein-, Spirituosen- und Feinkostgeschäfts „Roi des Vins“ kann wieder alle Kunden aus Deutschland in ihrem Laden empfangen. Deutschland und Frankreich haben die pandemiebedingten Grenzkontrollen eingestellt, zur Einreise braucht es nun keinen triftigen Grund mehr. „Wenig Deutsche haben versucht, während der Kontrollen über die Grenze zu fahren“, erinnert sich Lanz an die jüngere Zeit, als kategorisch kontrolliert wurde und der Grenzübergang in Schœneck noch nicht geöffnet war.

Unterdessen hat das Feinkostgeschäft verschiedene Angebote über das Übliche hinaus vorbereitet, um sowohl der französischen als auch der deutschen Kundschaft Déconfinement und Ende der Covid-19-Grenzkontrollen schmackhaft zu machen. Die Lager seien für die Rückkehr zur Normalität auch besonders gut gefüllt. „Die Deutschen probieren schließlich gerne“, erklärt Lanz. Vor allem Crémant, Weißwein und Rosé ständen bei ihnen hoch im Kurs. Das Ende der Grenzkontrollen begrüßt auch Daniel Cesarec, Servicemanager im Cora Supermarkt in Forbach. „Uns fehlen die Kunden aus Deutschland so wie man dort die Franzosen vermisst“, sagt er. „Am 17. März hatten wir noch unsere Foire au vin, aber da haben wir deutlich gemerkt, dass die deutsche Kundschaft fehlte“, erinnert er sich an den Beginn der Pandemie.

Werbung in Deutschland hat das Unternehmen vor dem 15. Juni aber nicht geschaltet, um nicht zu riskieren, das eine eventuelle Verlängerung der Kontrollen dazwischen funkt. „Wir warten das offizielle Ende ab und bereiten dann in Deutschland Werbeaktionen mit Sonderangeboten vor“, sagte Cesarec am vergangenen Donnerstag. Dabei solle der Fokus auf den Waren liegen, welche die Kundschaft jenseits der Grenze besonders nachfrage – darunter vor allem Wein, Käse und Fisch.

Dass automatisch alles wieder so wird wie vor der Pandemie, glaubt Cesarec nicht. „Wir müssen daran arbeiten, dass die Kunden wiederkommen, genauso wie deutsche Supermärkte daran arbeiten müssen, dass die französische Kundschaft wieder bei ihnen einkauft.“ Hinzu komme die Herausforderung, die französische Kundschaft, die vor der Pandemie lieber in deutschen Drogeriefachgeschäften eingekauft hat, nicht wieder zu verlieren. „Es wird nicht wie vorher sein, wir müssen das Vertrauen der Kunden zurückgewinnen.“

Auch im Kulturbereich läuft der grenzüberschreitende Austausch wieder an. Im Centre Pompidou Metz hat man zwar seit dem vergangenen Freitag wieder geöffnet, aber Gruppenanmeldungen aus dem Nachbarland waren jedenfalls nicht gleich zu Beginn eingegangen (Stand 11. Juni). „Deutsche Gruppen werden, wie alle Erwachsenengruppen, erst langsam im Herbst wiederkommen“, teilt Anne Fleury, Besucherbeauftragte des Kunsthauses, mit. „Was die Individualbesucher betrifft, wissen wir, dass es die Deutschen nicht abwarten können, wieder nach Metz zu kommen“, fügt sie an. Die Termine für die nächsten deutschsprachigen Führungen, die das Team durch die neue Ausstellung „Folklore“ anbietet, stehen bereits fest: am 27. Juni und 18. Juli, jeweils samstags um 14 Uhr. „Wir sind optimistisch“, sagt Fleury in Bezug auf die Angebote für Einzelbesucher.

Das Tourismusbüro von Nancy hat schon vor anderthalb Wochen eine Buchungsanfrage eines bayerischen Reisebusunternehmens erhalten: Gleich am zweiten Tag nach dem Ende der Grenzkontrollen wollten 18 Personen die lothringische Stadt entdecken: „Das ist unsere erste Besuchergruppe seit Beginn der Pandemie“, teilt Vincent Dubois, Marketingmanager des dortigen Fremdenverkehrsamtes, mit. Und am vergangenen Donnerstag leuchtete im Telefondisplay des Tourismusbüros noch eine deutsche Vorwahl auf, diesmal aus dem Saarland. „Ein Busunternehmen hat angefragt, was geöffnet ist und wie es sich mit den Versammlungsgeboten für Gruppen für einen Tagesaufenthalt am 17. Juni verhält“, berichtet Dubois weiter.

Erste Buchungen für den Sommer sind auch im Center Parcs Les Trois Forêts nahe dem mosellanischen Hattigny eingegangen – noch bevor der Park am vergangenen Freitag wiedereröffnet hat oder die stichprobenartigen Grenzkontrollen aufgehoben waren. „Wir erhalten seit einigen Wochen Reservierungen von unseren deutschen Kunden“, teilt Eric Bagriot, Generaldirektor von Center Parcs Les Trois Forêts, auf Anfrage mit. Auch für den Ferienpark sind die Reisewilligen aus dem Nachbarland eine wichtige Größe. „Wir sind erfreut, dass die Wiedereröfffnung des Parks so dicht vor der Öffnung der Grenzen gefolgt ist“, sagt Bagriot. Schließlich käme ein Viertel der Gäste aus Deutschland – man sei „mehr als glücklich“, sie wieder begrüßen zu dürfen. Um die Sicherheit von Personal und Gästen zu gewähren, hat sich der Lothringer Ferienpark um die Auszeichnung mit dem Safeguard Label des Test-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister Bureau Veritas bemüht.

Vor der Weinhandlung in Stiring-Wendel ist unterdessen ein Auto mit Neunkirchener Kennzeichen vorgefahren. Ob alle Lothringer ähnlich schnell den Weg wieder über die Grenze finden, scheint allerdings nicht ganz so selbstverständlich. „Einige meiner französischen Kunden sagen, sie hätten nach Einzelfällen der Feindseligkeiten etwas Bedenken“, erzählt Rachel Lanz, Chefin von „Roi des Vins“. „Sie wollen vor August nicht wieder nach Saarbrücken fahren.“

