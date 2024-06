Wichtiger Arbeitgeber im Département Moselle Schlüsselrolle für die lothringische Wirtschaft: Wer arbeitet im AKW Cattenom?

1400 Besucher kamen Mitte April nach Cattenom, als der französische AKW-Betreiber EdF dort ein „Forum für die Berufe der Kernkraft“ veranstaltete. Nach der Ankündigung von Frankreichs Präsident Macon (Renaissance), wieder massiv auf Kernkraft setzen und neue Reaktoren bauen zu wollen, sucht die Atomindustrie hinter der Grenze händeringend Personal. Allein seit Mitte Mai hat das lothringische Atomkraftwerk rund 20 Stellenanzeigen auf seiner Homepage veröffentlicht. Gesucht werden sehr unterschiedliche Profile – vom Azubi im Bereich Nuklearchemie über Strahlenschutz-Techniker bis zum erfahrenen Betriebsingenieur. Die meisten Stellen werden mit unbefristeten Verträgen angeboten. Ein Mitarbeiter im Bereich Strahlenschutz (Berufseinsteiger nach der Ausbildung) verdient hier je nach Abschluss zwischen 26 500 und 28 000 Euro im Jahr. Dazu kommen Zulagen für die Schichtarbeit. Eine Fachkraft in der Abteilung Armaturen und Metallwaren mit fünfjähriger Erfahrung startet mit 28 400 Euro, dazu kommen Zulagen für Bereitschaftsdienste. Die Löhne, die am Standort Cattenom von Betreiber EdF gezahlt werden, liegen in der Regel höher als die durchschnittlichen Gehälter in der Region. Das französische Statistikamt INSEE hat einen Bericht veröffentlicht, der die Rolle des grenznahen AKWs als Wirtschaftsfaktor für den Standort Lothringen beleuchtet. Demnach entspricht ein Gehalt am AKW Cattenom rund 1,8 Durchschnittsgehältern im Einzugsgebiet.