Listeriose-Skandal : Wilke-Produkte auch in Lothringen und im Elsass vertrieben

Wurstprodukte von Wilke wurden auch nach Frankreich exportiert. Foto: dpa/Uwe Zucchi

Metz/Paris Im grenznahen Département Moselle (Lothringen) sowie im Elsass und in acht weiteren Départements wurden Produkte des deutschen Herstellers Wilke in Umlauf gebracht.

Das hat das französische Landwirtschafts- und Ernährungsministerium in Paris bekannt gegeben. Bereits Anfang des Monates wurde das Ministerium von den deutschen Behörden darüber informiert, dass möglicherweise mit Listeriose befallene Produkte nach Frankreich exportiert wurden. „Diese Produkte wurden zurückverfolgt und aus dem Handel genommen. In Frankreich sind infolge des Fleischverzehrs Menschen erkrankt“, so das Ministerium.

Geliefert wurden die Produkte unter anderem an Betriebskantinen, Hotels, Caterer, Vereine, Metzgereien, ein Kreuzfahrtschiff und zwei Altersheime. „Die in Frankreich vertriebenen Mengen der Produkte sind gering und betragen je nach Einrichtung höchstens ein paar Kilogramm“, heißt es vom Ministerium in Paris weiter. In den meisten Fällen seien die Produkte per Aushang zurückgerufen worden.