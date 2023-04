Markt für Wein und Lebensmittel Weinmarkt lockt am Wochenende nach Rodemack

Am Sonntag gibt es eine öffentliche Weinverkostung von Romain Illtis, 2012 ausgezeichnet als bester Sommelier Frankreichs und Thierry Millet, leitender Sommelier-Ausbilder an der Hotellerie Schule in Metz. Beide sind Preisträger des „Meilleure Ouvrier de France“, womit herausragende Vertreter verschiedener Handwerke ausgezeichnet werden. Livemusik und eine Ausstellung der Regionalarchive aus dem Département Moselle runden zudem an beiden Tagen das Programm ab. Geöffnet ist der Markt am Samstag von 10 bis 19.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro und ist für Kinder unter 10 Jahren kostenlos.