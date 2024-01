Veranstaltungssaal in Freyming-Merlebach Geheimtipp „Le Gouvy“: Shows und Musik fürs Publikum, Hausmannskost für die Künstler

Geht es um Lebenskunst, gibt es im Département Moselle immer wieder etwas Neues zu entdecken. Dass man in Metz wunderbar bummeln und essen kann, klar; dass es in Forbach mit dem Carreau ein tolles Theater gibt, auch bekannt. Aber dass es in einer unscheinbaren Seitenstraße in Freyming-Merlebach einen 1A-Konzertsaal mit vielseitigem Programm gibt? Noch dazu ist „Le Gouvy“ kein gewöhnlicher Konzertsaal. Und das liegt nicht daran, dass er noch relativ jung ist.