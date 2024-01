Langjähriger Bürgermeister von Metz Jean-Marie Rausch gestorben: Was Metz einem Müller aus Saargemünd zu verdanken hat

Der 1929 in Saargemünd geborene Lothringer war von Hause aus Unternehmer. Als Sohn des Besitzers der Mühle von Frauenberg an der Blies, verbrachte er dort seine Kindheit. Nach der Zerstörung der Mühle im Krieg 1944 zog die Familie nach Woippy bei Metz, um sie dort wieder aufzubauen. Bevor Rausch hauptberuflich in die Politik wechselte, führte er als studierter Müller 23 Jahre lang den familiären Betrieb.