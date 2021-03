Grenzgänger stehen in Forbach für Schnelltests an : „Wir können unsere Zeit nicht in Warteschlangen verbringen“

Foto: Sophia Schülke

Die neue Testpflicht verlangt Grenzgängern viel Geduld ab. In Forbach kam es am Dienstag vor Laboren und Apotheken, die Schnelltests anbieten, zu langen Warteschlangen.

Viel Zeit, eine gesunde Portion Fatalismus oder fitte Beine, die gerne und lange stehen: Irgendeine Taktik brauchten die Grenzgänger aus dem angrenzenden Moselle, die am Dienstag zu ihrer Arbeit ins Saarland fahren und sich nicht an der Grenze testen lassen wollten. Denn seit Dienstag brauchen Einreisende aus dem Département Moselle einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, wenn sie ins Saarland wollen - im Unterschied zu bisherigen Regelungen werden diesmal für Grenzgänger keine Ausnahmen mehr gemacht.

Foto: Sophia Schülke 6 Bilder

Die Warteschlange ist wesentlich länger als die Front der Apotheke, mehr als 30 Männer und Frauen warten vor der Tür, ein Dutzend steht auf dem Parkplatz, und viel scheint sich gerade nicht zu bewegen. Die „Pharmacie du Lion“ ist die einzige in Forbach, in der das Personal Schnelltests ohne Termin durchführt. Um sicherzugehen, an der Grenze keine Probleme zu bekommen, lassen sich viele hier testen. Kurz nach zehn Uhr ist Steven Vicari kurz vor dem Ziel, er hat schon anderthalb Stunden angestanden, und wartet nun nur noch auf das Resultat seines Schnelltests. „Aber das wird so nicht auszuhalten sein, wir können unsere Zeit nicht in Warteschlangen verbringen“, sagt der Verkaufsleiter aus Œting, der in Güdingen arbeitet. „Ich bin auf niemanden sauer, aber diejenigen, die diese Regeln erlassen, sollen sich in die Lage der Leute versetzen“, sagt er ruhig.

In der Mitte der Warteschlange ist die Stimmung gemischter. „Drei Tests in der Woche sind einfach zu viel, wir werden die ganze Zeit hier stehen, es wäre besser, wenn die Tests eine Woche gültig wären“, sagt Sandrine Malick, die in Saarbrücken arbeitet, mit den Armen rudernd. Hinter ihr in der Schlange macht sich der Leiharbeiter Assan aus Stiring-Wendel Gedanken, dass er zu spät auf seiner Arbeit in Völklingen erscheint und dann weniger bezahlt wird. Elektriker Loïc hat gehört, dass in seiner Heimatstadt Sarreguemines Termine für Schnelltests für die nächsten drei Tage ausgebucht sein sollen, und versucht es deshalb in Forbach. Immerhin weiß Steven Vicari bereits, dass er bald in seinem Betrieb getestet werden kann. „Nur montags nach dem Wochenende muss ich dann wieder hierherkommen.“

Wesentlich kürzer ist die Wartezeit für das Grüppchen Grenzgänger, das sich im Zentrum von Forbach vor einer Testhütte eingefunden hat. In dem umfunktionierten Weihnachtsmarktstand führt ein Labor schon seit Monaten seine Corona-Tests durch. Neue Formulare und entnommene Proben müssen von der Testhütte nur über die Straße und durch die Hintertür des Labors getragen werden. In der Testhütte nimmt Sandrine Kreid-Welker Nasenabstrich nach Nasenabstrich vor, tütet Röhrchen ein und gibt über das Fenster noch Auskunft über das Anmeldeformular, das vor dem Stand ausliegt. „Gestern war es schrecklich, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren“, sagt sie zwischen zwei Tests und zuckt unter der blauen Schutzkleidung mit den Achseln. Nach dem durch die neue Regelung ausgelösten Ansturm der Grenzgänger ist die Anzahl der Tests hier nun auf 50 am Morgen und 50 am Nachmittag begrenzt. „Das Labor kommt sonst nicht mit dem Auswerten nach“, erklärt Kreid-Welker, die mit jedem Testling ein kurzes freundliches Gespräch zu führen oder einen kleinen Scherz zu machen weiß.

Vor der Hütte wartet Aminda Motha, die in einer Saarbrücker Kita als Reinigungskraft arbeitet. „Alle zwei Tage testen lassen, das wird schrecklich“, sagt sie. Sie gibt zu Bedenken, dass sie seit Monaten keine Kontakte mehr habe und erst mit dem Reinigen beginne, wenn Kinder und Personal die Kita verlassen haben. Auch sie zuckt die Achseln, und füllt weiter ihr Anmeldeformular aus. „Die Pandemie ist überall, was soll man anderes machen als die Regeln zu respektieren“, sagt Emre On, der gleich an der Reihe ist. Ob der Automobilmechaniker auf Arbeit getestet werden kann? Er schüttelt den Kopf.