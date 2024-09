An Grenze zum Saarland Kurzarbeit in Hambach: Ineos stoppt Produktion von Grenadier

Ineos Automotive unterbricht die Produktion seiner Geländewagen im Hambacher Werk. „Ab Mitte kommender Woche müssen wir die Grenadier-Produktion stoppen und 700 bis 800 Mitarbeiter, die direkt damit beschäftigt sind, in Kurzarbeit schicken“, sagt Geschäftsführer Philippe Steyer. Hintergrund ist die im August bekannt gewordene Insolvenz des deutschen Autozulieferers Recaro Automotive, der die Sitze für den Grenadier herstellt (wir berichteten). Anfang nächster Woche, Montag oder Dienstag, seien die Sitze, die noch auf Lager gewesen seien, verbaut, so Steyer. Für den Bau des Grenadier wird in Hambach mit insgesamt rund 300 Zulieferern zusammengearbeitet.