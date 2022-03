Neues Album : Jazz- und Chansonsänger Sanseverino kommt nach Freyming-Merlebach

Sanseverino stellt seine neuen Songs in Freyming-Merlebach vor. Foto: Verycords

Freyming-Merlebach Der französische Jazz- und Chansonsänger Sanseverino tritt in Freyming-Merlebach an der Grenze zum Saarland auf. Auf seinem Konzert am Samstag, 19. März, stellt er auch Titel von seinem neuen Album vor. Es gibt noch Karten.